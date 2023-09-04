Кулеба: Україна має фотодокази падіння дронів Shahed в Румунії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння дронів Shahed у Румунії у ніч проти 4 вересня.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Києві, передає «Укрінформ».
«Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони [влада Румунії] зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало», – сказав Кулеба.
За його словами, Україна готова поділитися фото інциденту, але остаточні висновки робитиме румунська влада. На думку Кулеби, вона також має сказати, що з цим робитиме.
«Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція», – пояснив міністр.
- Уночі 4 вересня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Під ударом була цивільна інфраструктура Подунавʼя (Ізмаїльський район Одеської області) — зруйновані склади, виробничі будівлі підприємств. Постраждалих, попередньо, немає. ППО над областю вдалося збити 17 дронів. Ще шість дронів збили в Дніпропетровській області, а один там влучив в інфраструктурний обʼєкт.
- Уранці 4 вересня речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що під час атаки на Ізмаїльський порт російські безпілотники впали та здетонували на території Румунії. Міністерство національної оборони Румунії заявило, що російські атаки безпілотників «не становили жодної прямої військової загрози».