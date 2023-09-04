Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Є влучання у двох областях

Російські війська вночі і зранку 4 вересня атакували Україну дронами-камікадзе.

Влада Дніпропетровщини повідомила про збиття шести дронів Shahed-136 і влучання в інфраструктурний обʼєкт. Там виникла пожежа. Постраждалих немає.

Одеська обласна військова адміністрація заявила про масовану атаку. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура Подунавʼя (Ізмаїльський район) — у двох громадах зруйновані склади, виробничі будівлі підприємств. Постраждалих, попередньо, немає. ППО над областю вдалося збити 17 дронів.