МЗС: Під час нічної атаки на Одещину російські дрони впали на територію Румунії

Під час нічної атаки на Ізмаїльський порт російські безпілотники впали та здетонували на території Румунії.
Про це вранці 4 вересня повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
«Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але й безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО», — наголосив Ніколенко.
Міністерство національної оборони Румунії заявило, що російські атаки безпілотників «не становили жодної прямої військової загрози».
- Уночі 4 вересня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Під ударом була цивільна інфраструктура Подунавʼя (Ізмаїльський район Одеської області) — зруйновані склади, виробничі будівлі підприємств. Постраждалих, попередньо, немає. ППО над областю вдалося збити 17 дронів. Ще шість дронів збили в Дніпропетровській області, а один там влучив в інфраструктурний обʼєкт.