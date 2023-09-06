Президент Румунії вважатиме порушенням суверенітету країни, якщо уламки дрона виявляться російськими

Президент Румунії Клаус Йоханніс вимагає термінового та професійного розслідування щодо походження уламків і обставин, за яких вони опинилися в Румунії.

Про це повідомляє румунський телеканал Digi24.

За словами президента, якщо виявиться, що це уламки російського безпілотника, то це буде «серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Румунії, країни-союзника НАТО».

Тим часом міністр оборони Румунії Анхель Тилвар дав нові розʼяснення в ефірі румунської редакції CNN щодо інциденту з падінням уламків. Він каже, що зараз триває аналіз знайдених уламків.