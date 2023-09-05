Президент Румунії заперечив падіння російських безпілотників на території країни

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території Румунії нібито не падав російський безпілотник.
Про це пише видання Digi24.
Румунський лідер запевнив журналістів, що жоден дрон чи жодна його частина не досягла території Румунії.
За словами Йоганніса, під час останнього саміту країни НАТО визначилися з алгоритмом дій на випадок, якщо «щось впаде на їхню територію», але попередив, що ця інформація непублічна.
«Безумовно, так, у нас є сценарій. Так, у нас є план на кожен можливий інцидент. Очевидно, це не означає, що ми хочемо, щоб щось подібне сталося. Ми не хочемо, щоб ці інциденти відбувалися на території НАТО, у цьому випадку в Румунії», — сказав Йоганніс.
- Уночі 4 вересня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Під ударом була цивільна інфраструктура Подунавʼя (Ізмаїльський район Одеської області) — зруйновані склади, виробничі будівлі підприємств. Постраждалих, попередньо, немає. ППО над областю збила 17 дронів. Ще шість дронів збили у Дніпропетровській області, а один там влучив в інфраструктурний обʼєкт.
- Уранці 4 вересня речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що під час атаки на Ізмаїльський порт російські безпілотники впали та здетонували на території Румунії. Міністерство національної оборони Румунії заявило, що російські атаки безпілотників «не становили жодної прямої військової загрози».
- Того ж дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння дронів Shahed у Румунії.