Міністр оборони Румунії визнав падіння уламків безпілотника на території країни

Міністр оборони Румунії Ангел Тілвар вперше визнав, що на території країни знайшли уламки безпілотника.

Про це повідомляє Antena 3 CNN.

Фрагменти російського безпілотника виявили в повіті Тулча, поблизу села Плауру, розташованого на румунсько-українському кордоні вздовж Дунаю.

«[Пошуки] охопили дуже велику територію, включно з тією, про яку точилися дискусії в публічному просторі, і я підтверджую, що на цій території були знайдені шматки, схожі на уламки дрона», — сказав Тілвар. Він наголосив, що знайдені фрагменти не становлять загрози.