Міністр оборони Румунії визнав падіння уламків безпілотника на території країни

Міністр оборони Румунії Ангел Тілвар вперше визнав, що на території країни знайшли уламки безпілотника.
Про це повідомляє Antena 3 CNN.
Фрагменти російського безпілотника виявили в повіті Тулча, поблизу села Плауру, розташованого на румунсько-українському кордоні вздовж Дунаю.
«[Пошуки] охопили дуже велику територію, включно з тією, про яку точилися дискусії в публічному просторі, і я підтверджую, що на цій території були знайдені шматки, схожі на уламки дрона», — сказав Тілвар. Він наголосив, що знайдені фрагменти не становлять загрози.
- Уночі 4 вересня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Під ударом була цивільна інфраструктура Подунавʼя (Ізмаїльський район Одеської області) — зруйновані склади, виробничі будівлі підприємств. Постраждалих, попередньо, немає. ППО над областю збила 17 дронів. Ще шість дронів збили у Дніпропетровській області, один влучив в інфраструктурний обʼєкт.
- Уранці 4 вересня речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що під час атаки на Ізмаїльський порт російські безпілотники впали та здетонували на території Румунії. Міністерство національної оборони Румунії заявило, що російські атаки безпілотників «не становили жодної прямої військової загрози».
- Того ж дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння дронів Shahed у Румунії.
- 5 вересня президент Румунії Клаус Йоганніс запевнив журналістів, що жоден дрон чи жодна його частина не досягла території Румунії.
- За даними OSINT-аналітиків GeoConfirmed місце детонації російського безпілотника в Румунії розташоване в районі з координатами 45.328864, 28.803601 у полі, менш ніж за півтора кілометра від прикордонного румунського села Плауру.