Після падіння безпілотника НАТО не побачило жодних ознак навмисної атаки росії на Румунію

НАТО не має жодних ознак того, що уламки безпілотника, знайдені на території Румунії, опинилися там через навмисну атаку росії на Румунію.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише Reuters.
«У нас немає жодної інформації, яка б вказувала на навмисну атаку з боку росії, і ми очікуємо результатів поточного розслідування», — сказав він.
Столтенберг також наголосив на ризиках російських авіаударів поблизу території Альянсу.
«Незалежно від результату [розслідування], звичайно, те, що ми бачимо, — це багато боїв, а також повітряні атаки поблизу кордонів НАТО», — додав генсек.
- Уранці 4 вересня речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що під час атаки на Ізмаїльський порт російські безпілотники впали та здетонували на території Румунії. Міністерство національної оборони Румунії заявило, що російські атаки безпілотників «не становили жодної прямої військової загрози».
- Того ж дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння дронів Shahed у Румунії.
- 5 вересня президент Румунії Клаус Йоганніс запевняв журналістів, що жоден дрон чи жодна його частина не досягла території Румунії.
- За даними OSINT-аналітиків GeoConfirmed, місце детонації російського безпілотника в Румунії розташоване в районі з координатами 45.328864, 28.803601 у полі, менш ніж за півтора кілометра від прикордонного румунського села Плауру.
- 6 вересня міністр оборони Румунії все ж визнав падіння уламків безпілотника на території країни. Триває розслідування. За словами президента Румунії Клаус Йоганніса, якщо виявиться, що це уламки російського безпілотника, то це буде «серйозним порушенням суверенітету й територіальної цілісності Румунії, країни-союзника НАТО».