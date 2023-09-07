Після падіння безпілотника НАТО не побачило жодних ознак навмисної атаки росії на Румунію

НАТО не має жодних ознак того, що уламки безпілотника, знайдені на території Румунії, опинилися там через навмисну атаку росії на Румунію.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише Reuters.

«У нас немає жодної інформації, яка б вказувала на навмисну атаку з боку росії, і ми очікуємо результатів поточного розслідування», — сказав він.

Столтенберг також наголосив на ризиках російських авіаударів поблизу території Альянсу.

«Незалежно від результату [розслідування], звичайно, те, що ми бачимо, — це багато боїв, а також повітряні атаки поблизу кордонів НАТО», — додав генсек.