Румунія офіційно визнала падіння російських дронів на своїй території

Міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасового повіреного у справах росії, щоб висловити протест через падіння російських БпЛА.

Держсекретар зі стратегічних питань Юліан Фота передав російському представнику протест румунської сторони, йдеться в заяві румунського МЗС, яку цитують місцеві агентства.

Дипломат засудив «систематичні, невиправдані та жорстокі атаки російської армії проти українського населення та цивільної інфраструктури, зокрема на Дунаї біля кордону з Румунією».

Він закликав росію припинити дії, які загрожують безпеці регіону.