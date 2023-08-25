Словенія приєдналася до гарантій безпеки для України

Словенія приєдналася до декларації країн «Великої сімки» щодо безпекових гарантій для України.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Він подякував словенському уряду та премʼєр-міністру Роберту Голобу за таке рішення.
«Наші країни мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти», — написав Зеленський.
- 12 липня країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України — це загальний документ (ось текст). Наступний крок — укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу з боку росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки.
- Нещодавно до гарантій безпеки приєдналися Чорногорія, Болгарія, Греція і Північна Македонія. Також до них долучилися Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія, Латвія, Румунія, Естонія та Литва.