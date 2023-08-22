Чорногорія приєдналася до декларації G7 про «гарантії безпеки» для України

Чорногорія також приєдналася до декларації G7 про «гарантії безпеки» для України, повідомив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з чорногорським лідером Яковом Мілатовичем.

Вони обговорили Формулу миру Зеленського і підготовку до Глобального саміту миру.

12 липня країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України — це загальний документ (ось текст). Наступний крок — укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу з боку росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки.

Нещодавно до гарантій безпеки приєдналися Болгарія, Греція і Північна Македонія. Також до них долучилися Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія, Латвія, Румунія, Естонія та Литва.