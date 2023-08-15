Північна Македонія підтримала угоду про гарантії безпеки для України

Північна Македонія приєдналася до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України.
Про це 15 серпня повідомив президент України Володимир Зеленський.
Далі Україна та Північна Македонія розроблять гарантії безпеки, які діятимуть до вступу України в НАТО. Загалом до декларації приєднались уже 15 країн.
- 12 липня країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України — це загальний документ (ось текст). Наступний крок — укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу з боку росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки.