Північна Македонія підтримала угоду про гарантії безпеки для України

Північна Македонія приєдналася до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України.

Про це 15 серпня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Далі Україна та Північна Македонія розроблять гарантії безпеки, які діятимуть до вступу України в НАТО. Загалом до декларації приєднались уже 15 країн.