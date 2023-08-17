Естонія та Литва приєдналися до гарантій безпеки для України

Естонія та Литва приєдналися до спільної декларації країн G7, яка передбачає гарантії безпеки для України. Про це 17 серпня оголосили премʼєри обох балтійських країн.
«Допомагатимемо Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо країну на її шляху до членства в НАТО та ЄС», — заявила премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас.
Латвія та Естонія заявили, що лише членство в НАТО надасть Україні безпекові гарантії та надійний інструмент, щоб стримати нову агресію росії.
- 12 липня країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України — це загальний документ (ось текст). Наступний крок — укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу з боку росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки.
- Нещодавно до гарантій безпеки приєдналися Болгарія, Греція і Північна Македонія. До цих гарантій також доєднались Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія, Латвія та Румунія.