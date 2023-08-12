Греція підтримала угоду про гарантії безпеки для України

Греція приєдналась до декларації G7 про підтримку України. На основі цієї двосторонньої угоди розроблять гарантії безпеки, які діятимуть до вступу України в НАТО.
Про це 12 серпня повідомив президент України Володимир Зеленський.
Греція стала 14-ю країною, що підтримала гарантії безпеки для України.
11 серпня Україна та Греція обговорювали, як конкретизувати певні аспекти угоди. Довгострокові цілі включають відбудову України, її інтеграцію до європейської економіки, допомогу в енергетичній сфері та підтримку обороноздатності.
- 12 липня країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України — це загальний документ (ось текст). Наступний крок — укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу з боку росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки.