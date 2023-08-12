Греція підтримала угоду про гарантії безпеки для України

Греція приєдналась до декларації G7 про підтримку України. На основі цієї двосторонньої угоди розроблять гарантії безпеки, які діятимуть до вступу України в НАТО.

Про це 12 серпня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Греція стала 14-ю країною, що підтримала гарантії безпеки для України.

11 серпня Україна та Греція обговорювали, як конкретизувати певні аспекти угоди. Довгострокові цілі включають відбудову України, її інтеграцію до європейської економіки, допомогу в енергетичній сфері та підтримку обороноздатності.