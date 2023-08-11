Греція обговорила з Україною приєднання до гарантій безпеки

Греція та Україна провели переговори про укладення двосторонньої угоди, за якою Афіни зобовʼяжуться надати Києву гарантії безпеки в кількох секторах, а не тільки в оборонному.

Про це пише грецька газета Ekathimerini.

На політичному рівні сторони обговорили створення рамок, які дозволять Греції приєднатися до декларації «Великої сімки» щодо продовження довгострокової підтримки України. У переговорах також беруть участь представники США.

Видання зазначає, що за результатами переговорів Афіни розглянуть, як конкретизувати певні аспекти угоди. Довгострокові цілі включають відбудову України, її інтеграцію до європейської економіки, допомогу в енергетичній сфері та підтримку обороноздатності.