До декларації G7 про підтримку України приєдналися вже 10 країн

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що до декларації G7 про підтримку України на сьогодні приєдналися 10 країн.
Це Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія і Португалія. Країни готові сприяти довгостроковій безпеці України на її шляху до НАТО.
Декларація, оголошена на саміті НАТО, — це рамковий загальний документ, наступним кроком якого буде укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.
Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями й домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу з боку росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки, зокрема швидку військову допомогу.
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- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після Вільнюсу шлях України до НАТО став коротшим, але не швидшим. Також, за його словами, Україну влаштує будь-яка модель, що не буде альтернативою її членству в НАТО.
- 12 липня Зеленський назвав результати саміту НАТО гарними, «але якби було запрошення до НАТО — вони були б ідеальними».