Болгарія приєдналася до гарантій безпеки для України

Болгарський уряд підтримав Декларацію країн «Великої сімки» про гарантії безпеки для України.

Про це пише Болгарське телеграфне агентство.

Болгарія стала 16-ю країною, яка підтримала цю Декларацію, і показала, як ідеться в урядовій заяві, що вона надає політичну і практичну підтримку Україні, протидіючи російській агресії та сприяючи захисту свободи.