Болгарія приєдналася до гарантій безпеки для України

Болгарський уряд підтримав Декларацію країн «Великої сімки» про гарантії безпеки для України.
Про це пише Болгарське телеграфне агентство.
Болгарія стала 16-ю країною, яка підтримала цю Декларацію, і показала, як ідеться в урядовій заяві, що вона надає політичну і практичну підтримку Україні, протидіючи російській агресії та сприяючи захисту свободи.
- Нещодавно до гарантій безпеки приєдналися Греція і Північна Македонія. До цих гарантій також доєднались Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія, Латвія та Румунія
- 12 липня країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України — це загальний документ (ось текст). Наступний крок — укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу з боку росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки.