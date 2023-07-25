WP: Спецслужби рф попереджали путіна про заколот Пригожина

Російські спецслужби принаймні за два-три дні попередили російського президента путіна про те, що Пригожин готує заколот. Проте окремі представники сил безпеки вважали, що підготовка до бунту може бути блефом Пригожина з метою отримати більше важелів контролю.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

За даними газети, росіяни посилили заходи безпеки на кількох стратегічних обʼєктах, зокрема, в Кремлі — там збільшили кількість президентської охорони та роздали більше зброї, але більше жодних заходів не вживали.

«У путіна був час, щоб прийняти рішення ліквідувати [заколот] і заарештувати організаторів. Потім, коли це почало відбуватися, був параліч на всіх рівнях... Був абсолютний жах і розгубленість. Вони довго не знали, як реагувати», — сказав журналістам один із європейських чиновників.

Відсутність наказів від вищого командування Кремля змусила місцевих чиновників самостійно вирішувати, як діяти, розповіли співрозмовники WP. Без чітких наказів місцева влада і військові вирішили не перешкоджати «ПВК Вагнера».

«Місцева влада не отримувала жодних команд від керівництва. Із нашої точки зору, це найбільша ознака нездорової ситуації всередині росії. Авторитарна система сформована таким чином, що без дуже чіткої команди керівництва люди нічого не роблять. Коли керівництво перебуває в сумʼятті та безладді, така ж ситуація на місцевому рівні, навіть гірша», — сказав журналістам український високопосадовець.

Представники європейської безпеки впевнені, що багато хто з російської верхівки підтримує прагнення Пригожина усунути вище військове керівництво росії.

«Дехто підтримав Пригожина і те, що керівництво потрібно почистити, що риба гниє з голови», — сказав один із цих чиновників.