WP: Спецслужби рф попереджали путіна про заколот Пригожина

Російські спецслужби принаймні за два-три дні попередили російського президента путіна про те, що Пригожин готує заколот. Проте окремі представники сил безпеки вважали, що підготовка до бунту може бути блефом Пригожина з метою отримати більше важелів контролю.
Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.
За даними газети, росіяни посилили заходи безпеки на кількох стратегічних обʼєктах, зокрема, в Кремлі — там збільшили кількість президентської охорони та роздали більше зброї, але більше жодних заходів не вживали.
«У путіна був час, щоб прийняти рішення ліквідувати [заколот] і заарештувати організаторів. Потім, коли це почало відбуватися, був параліч на всіх рівнях... Був абсолютний жах і розгубленість. Вони довго не знали, як реагувати», — сказав журналістам один із європейських чиновників.
Відсутність наказів від вищого командування Кремля змусила місцевих чиновників самостійно вирішувати, як діяти, розповіли співрозмовники WP. Без чітких наказів місцева влада і військові вирішили не перешкоджати «ПВК Вагнера».
«Місцева влада не отримувала жодних команд від керівництва. Із нашої точки зору, це найбільша ознака нездорової ситуації всередині росії. Авторитарна система сформована таким чином, що без дуже чіткої команди керівництва люди нічого не роблять. Коли керівництво перебуває в сумʼятті та безладді, така ж ситуація на місцевому рівні, навіть гірша», — сказав журналістам український високопосадовець.
Представники європейської безпеки впевнені, що багато хто з російської верхівки підтримує прагнення Пригожина усунути вище військове керівництво росії.
«Дехто підтримав Пригожина і те, що керівництво потрібно почистити, що риба гниє з голови», — сказав один із цих чиновників.
- Увечері 23 червня засновник російської «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому таборі найманців, «загинула величезна кількість бійців». Команду про знищення «ПВК Вагнера» нібито дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу. Пригожин заявив про початок «маршу справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з Пригожиним «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони та вертаються в польові табори. Після цього стало відомо, що Пригожин поїде в Білорусь (в Україні запевнили, що загрози наступу «вагнерівців» з півночі немає).
- 26 червня Євгеній Пригожин заявив, що заколот у росії він почав через те, що тамтешня влада хотіла з 1 липня ліквідувати ПВК і перевести бійців у підпорядкування Міноборони рф.
- За даними CNN, представники розвідки США вважають, що Пригожин давно планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву, якою була його кінцева мета — невідомо. Імовірно, Пригожин також повідомив про свої плани заступника командувача військ рф Сергія Суровікіна, про що раніше писала газета The New York Times.