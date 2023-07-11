Колишній очільник Верховного суду Всеволод Князєв залишається в СІЗО. Суд продовжив арешт

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді арешту для вже колишнього очільника Верховного суду Всеволода Князєва, якого підозрюють у хабарництві.
Рішення суд ухвалив 11 липня.
Під арештом Князєв буде до 8 вересня — із можливістю вийти під заставу 75 мільйонів гривень.
- 15 травня стало відомо, що голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, пізніше Князєв отримав підозру, а потім суд його арештував із правом на заставу.
- Новим очільником Верховного суду став Станіслав Кравченко — очільник Касаційного кримінального суду (ось його профайл).