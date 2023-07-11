Новини

Колишній очільник Верховного суду Всеволод Князєв залишається в СІЗО. Суд продовжив арешт

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді арешту для вже колишнього очільника Верховного суду Всеволода Князєва, якого підозрюють у хабарництві.

Рішення суд ухвалив 11 липня.

Під арештом Князєв буде до 8 вересня — із можливістю вийти під заставу 75 мільйонів гривень.