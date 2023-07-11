Президент США Байден зустрінеться із президентом Зеленським на саміті НАТО у Вільнюсі

Президент США Джо Байден і президент Володимир Зеленський зустрінуться 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на пресконференції.

За його словами, Байден говоритиме із Зеленським про те, що союзники й партнери готові взяти на себе довгострокові зобовʼязання, щоб допомогти Україні захистити себе і відтермінувати майбутню агресію.

Про те, якими ці зобовʼязання будуть і як вони виконуватимуться, американський президент розповість сам. Водночас Салліван зауважив, що вони доповнять «історичну підтримку, яку надають Сполучені Штати вже протягом 16 місяців».