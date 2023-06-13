Президент Польщі Дуда закликав прийняти Україну до НАТО. Німеччина та Франція поки виступають за гарантії безпеки

Президент Польщі Анджей Дуда закликав прийняти Україну до НАТО. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон вважають за краще поговорити про гарантії безпеки.

Про це вони говорили на зустрічі глав держав та урядів Польщі, Франції та Німеччини, пише німецька служба новин Tagesschau.

Так, президент Польщі Анджей Дуда звернувся до держав-членів НАТО із закликом оперативно включити Україну до трансатлантичного оборонного альянсу: «Україна чекає чіткого сигналу, чіткої перспективи приєднання. Липень принесе Україні «світло в кінці тунелю», якого вона так прагне».

Однак президент Франції Макрон і канцлер Шольц були обережнішими. Шольц запевнив, що вони хочуть продовжити тісні консультації щодо гарантій безпеки України.

Німеччина і Франція, а також наші американські союзники неодноразово домагалися переговорів, щоб підготувати гарантії безпеки, сказав Шольц. «Ми продовжуватимемо робити це дуже інтенсивно. Зрозуміло, що гарантії безпеки потрібні у дуже конкретній формі»», — додав він.

Президент Франції Макрон заявив, що наступне засідання Європейської ради, а також саміт НАТО у Вільнюсі будуть присвячені тому, «як може виглядати майбутнє колективної безпеки». НАТО надасть Україні всю підтримку, на яку вона має право, додав Макрон.

У квітні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Альянс повинен ухвалити політичне рішення: представити графік вступу України або зобовʼязатися зробити це до кінця року, щоб це стало сигналом для росії. На липневий саміт приїде і президент Володимир Зеленський — він прийняв запрошення.