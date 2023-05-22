WSJ: Захід планує запропонувати Україні «ізраїльську модель безпеки» до вступу в НАТО

Країни Заходу планують запропонувати Україні «ізраїльську модель безпеки» до вступу в НАТО. Рішення можуть ухвалити вже на саміті Альянсу у липні у Вільнюсі.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Президент Польщі Анджей Дуда в інтервʼю виданню підтвердив, що угода про безпеку для України в «ізраїльській моделі» передбачає, що їй надаватимуть пріоретит у поставках зброї та передових технологій. Західні чиновники кажуть, що цей безпековий договір буде повʼязаний із рухом України до вступу в НАТО, але не призведе до того, що Альянс стане стороною конфлікту з росією.

«Обговорення цього питання триває прямо зараз», — розповів Дуда.

На Заході вважають, що до вступу України в НАТО ще має минути кілька років, але декілька обовʼязкових безпекових домовленостей стануть способом негайно допомогти українським військовим. Дуда розповів, що таку модель він обговорював із президентом США Джо Байденом, який був у лютому в Польщі. Зараз ця ідея набирає обертів і все більшої популярності серед інших союзників. Очікується, що угоду можуть підписати після саміту НАТО у Вільнюсі.

Американські чиновники кажуть, що обговорення ізраїльської моделі виникло як спосіб негайного рішення проблем безпеки України, визнаючи, що вона поки не отримає членство в НАТО.

Ізраїль не є членом НАТО і не має гарантій безпеки від США. Але протягом десятиліть Ізраїль підтримує особливі відносини зі Штатами і вважається головним партнером Вашингтону на Близькому Сході. Також Ізраїль є найбільшим отримувачем військової допомоги від США з часів Другої світової війни.

На Заході вважають, що така угода з Україною змінить розрахунки війни з росією — вона буде спрямована на те, щоб відмовити путіна від затягування конфлікту і спроб підірвати підтримку України з боку Заходу.

«Сьогодні росія має зрозуміти, що Україна отримала ці гарантії безпеки і що вони не зникнуть ні з часом, ні зі втомою Заходу», — сказав Дуда.

Очікується, що президент Володимир Зеленський теж візьме участь у саміті НАТО в Литві. Там планується створити новий орган під назвою Рада Україна-НАТО, який стане кроком до вступу України до Альянсу. За словами чиновників, Україна матиме право скликати засідання ради та звертатися за допомогою, яку будуть надавати окремі країни-члени НАТО.

Штати будуть виступати головним гарантом цих домовленостей. У Парижі та Берліні теж вже заявили, що загалом погоджуються із запропонованим планом. НАТО та Україні очікують, що сторонами безпекового договору будуть США, Велика Британія, Франція та Німеччина.