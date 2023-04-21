Президент України візьме участь у засіданні НАТО у Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі в липні.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, прибувши на зустріч у форматі «Рамштайн» у Німеччині.

«Ми з президентом Зеленським обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі в липні. Я запросив його взяти участь у зустрічі, і я радий, що він прийняв запрошення та візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі», — сказав Столтенберг.

Напередодні генсек вперше від початку повномасштабного російського вторгнення відвідав Київ, де висловив непохитну підтримку Україні.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11–12 липня. У ньому візьме участь приблизно 40 делегацій країн – членів і партнерів Альянсу.

Столтенберг заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі члени НАТО обговорюватимуть членство України та гарантії безпеки.