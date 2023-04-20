У Вільнюсі на саміті НАТО обговорять членство України в Альянсі

Володимир Зеленський обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом чотири питання — заплановане на 21 квітня засідання «Рамштайн» і подальшу підтримку України зброєю, подолання стриманості партнерів у передачі далекобійної зброї та сучасної авіації, майбутній Вільнюський саміт НАТО та гарантії безпеки для України на шляху до Альянсу.

Столтенберг заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі члени НАТО обговорюватимуть членство України і гарантії безпеки.

«Україна по праву має знайти місце в євроатлантичній родині. І місце України по праву в НАТО. І ми допоможемо, з нашою підтримкою ми зробимо це можливим», — сказав Столтенберг.

Це перший візит генсека в Київ із початку повномасштабної війни, яку в лютому торік розпочала рф.