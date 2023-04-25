Голова МЗС Дмитро Кулеба: НАТО має представити графік вступу в Альянс на саміті в липні. Це стане сигналом росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у статті для видання Foreign Affairs заявив, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Альянс повинен ухвалити політичне рішення: представити графік вступу України або зобовʼязатися зробити це до кінця року.

Кулеба вважає, що таке рішення буде сигналом для рф — «гра закінчена: Україна є частиною Заходу, вона на порозі НАТО та незабаром увійде у двері».

Водночас він наголосив, що йдеться не про негайний вступ, а про реальні кроки до нього.

За словами Кулеби, Україна вже відповідає критеріям приєднання, тому потреби у «Плані дій щодо членства» немає. Такий досвід мали Фінляндія та Швеція.

«Настав час внести ясність замість того, щоб повторювати про політику відкритих дверей та дозволяти путіну використовувати її неоднозначність. НАТО має протистояти спокусі висунути Україні додаткові вимоги, які ще більше відстрочать її членство», — сказав Кулеба.

Також він розраховує на рішення членів НАТО щодо гарантій для України до вступу та їхнього продовження після — без урахування тих, що закріплені в Північноатлантичному договорі.