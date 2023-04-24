Три країни Європи виступили за надання Україні гарантій безпеки ще до членства в НАТО

Чехія, Польща та Словаччина виступили за надання Україні гарантій безпеки ще до того, як вона вступить до НАТО. Там зазначають, що це потрібно зробити одразу після війни, щоб унеможливити нову агресію.

Про це йдеться в спільній статті на Foreign Affairs премʼєрів трьох країн.

Вони закликають НАТО на найближчому саміті у Вільнюсі чітко окреслити шлях України до Альянсу — коли і якщо Київ захоче, і коли для цього будуть виконані певні умови.

На їхню думку, якщо Україна до вступу не отримає гарантії безпеки, то в країні «не буде ніяких інвестицій і сталого відновлення, якщо вона не буде здатна захистити себе від майбутньої агресії».

«Зараз настав час для Альянсу окреслити чіткий і надійний шлях до членства України, якщо і коли Київ забажає і коли дозволять умови. А до того часу ми повинні бути готові надати гарантії безпеки, окрім політичних запевнень, які не дозволять Україні раз і назавжди стати «сірою зоною», — кажуть премʼєри.