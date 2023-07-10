В НАТО домовилися скасувати План дій щодо членства для майбутнього вступу України в Альянс

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що союзники по НАТО після перемовин вирішили усунити ПДЧ зі шляху України до Альянсу.

Відсутність плану дій щодо членства в НАТО полегшить вступ України до блоку.

План дій щодо членства (ПДЧ) — це програма НАТО, до якої приймають країни-кандидати на вступ. Її схвалили в 1999 році, відтоді через неї пройшли 11 країн Європи. Але минулого року Альянс запросив Фінляндію та Швецію до НАТО без ПДЧ — тому Україна теж наполягала на тому, щоб обійти цю програму.

CNN раніше повідомляв, що Байден та його команда ведуть важливу розмову з іншими членами НАТО про те, як і коли Україна зможе приєднатися. 16 червня канал CNN із посиланням на джерело повідомив, що Байден не проти усунути одну з перешкод для вступу України до НАТО. Наприклад, він був би готовий відмовитися від Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України — це «програма консультацій, допомоги та практичної підтримки з урахуванням індивідуальних потреб країн, які бажають вступити в Альянс». Це процес, який інші країни повинні були зробити для вступу до НАТО.

Видалення пункту про ПДЧ буде невеликим кроком, який полегшить вступ. України до НАТО. Байдену його запропонував генсек Альянсу Єнс Столтенберг.