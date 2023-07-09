Президент США Джо Байден заявив, що Україна не готова до вступу в НАТО

Президент США Джо Байден заявив, що Україна не готова до членства в НАТО. Війна має закінчитися, перш ніж Альянс зможе розглянути питання включення України до своїх лав.

Про це він заявив в інтервʼю CNN перед відʼїздом до Великої Британії напередодні саміту НАТО.

«Я не думаю, що вона готова до членства в НАТО. Я не думаю, що в НАТО існує одностайність щодо того, чи вводити Україну в сімʼю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни. [...] Але я думаю, що передчасно говорити, закликати до голосування зараз, тому що необхідно виконати інші вимоги, включаючи демократизацію та деякі з цих питань», — заявив Байден.