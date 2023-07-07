Генсек НАТО: На саміті Альянс ухвалить три ключові рішення щодо України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці.
Про це він повідомив на пресконференції, передає кореспондент «Європейської правди».
За його словами, члени НАТО погодять багаторічну програму підтримки, яка допоможе створити повну сумісність між Збройними силами України та арміями країн Альянсу.
Також на саміті започаткують раду Україна-НАТО, щоб підвищити рівень політичних звʼязків. Столтенберг підтвердив, що в першому засіданні цієї ради візьме участь президент Володимир Зеленський.
- Раніше генсек НАТО заявляв, що про майбутнє членство України в Альянсі говоритимуть після липневого саміту у Вільнюсі.
- 11—12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт країн НАТО. Голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що на цьому саміті Альянс має ухвалити політичне рішення: представити графік вступу України або зобовʼязатися зробити це до кінця року, аби це стало сигналом для росії. На саміт приїде і президент Володимир Зеленський — він прийняв запрошення.
- 15 червня Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу. ЄС та його країни-члени разом із союзниками по НАТО повинні тісно співпрацювати з Україною, щоб розробити тимчасові рамки для гарантій безпеки, що мають бути запроваджені одразу після війни. Парламент наголошує, що інтеграція України як до НАТО, так і до ЄС посилить регіональну і глобальну безпеку та зміцнить звʼязки між Україною і євроатлантичною спільнотою.
- За даними газети The Financial Times, США, Німеччина й Угорщина опираються спробам Польщі та країн Балтії запропонувати Україні план щодо членства в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі. Президент Польщі Анджей Дуда закликає прийняти Україну до НАТО. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон вважають за краще обговорити гарантії безпеки. Гарантами можуть стати Франція, Німеччина, Британія і США.