Генсек НАТО: Членство України обговорять після саміту у Вільнюсі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що про майбутнє членство України в Альянсі говоритимуть уже після липневого саміту у Вільнюсі. Він впевнений, що сюзники «надішлють дуже сильний сигнал підтримки Україні».

Про це він сказав у Брюсселі перед початком зустрічі лідерів ЄС, передає Укрінформ.

За його словами, зараз найважливіше — зберегти суверенність України, бо без цього не буде сенсу обговорювати її членство в НАТО.

Водночас на саміті НАТО очікується «оголошення нових зобовʼязань щодо військової підтримки Україні», додав Столтенберг і згадав про «мультипрограму» з підвищення сумісності ЗСУ з арміями Альянсу.