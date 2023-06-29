NYT показала супутникові знімки можливого табору «вагнерівців» у Білорусі

Американська газета The New York Times опублікувала супутникові знімки білоруської військової частини № 61732 у селі Цель — можливого польового табору «вагнерівців». Знімки цієї частини в Осиповичському районі Могильовської області раніше публікувала і «Радіо Свобода».
Знімки, показані NYT, зроблені супутниками Dove компанії Planet Labs 24 та 27 червня. Це супутники із середньою роздільною здатністю, тому якість зображення погана. Кращі супутники Planet Labs поки не отримали чіткого зображення обʼєктів.
Газета пише, що роботи в покинутій частині почалися 25 червня. Там зʼявилися обʼєкти, схожі на намети. Газета зазначає, що «розмір, колір та розташування споруд аналогічні іншим військовим наметовим містечкам, які були збудовані в Білорусі та росії з початку 2022 року».
Для порівняння газета опублікувала знімок цієї частини за 15 червня, де видно, що тоді ніяких робіт там не було.
Інформація, що в Білорусі можуть дислокуватися найманці «ПВК Вагнера», зʼявилась після заколоту Пригожина в росії. Принаймні частина з них може «за власним бажанням» оселитися там, розповідав путін.
- Увечері 23 червня засновник російської «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому таборі найманців, «загинула величезна кількість бійців». Команду про знищення «ПВК Вагнера» нібито дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу. Пригожин заявив про початок «маршу справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з Пригожиним «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони та вертаються в польові табори. Після цього стало відомо, що Пригожин поїде в Білорусь (в Україні запевнили, що загрози наступу «вагнерівців» з півночі немає).
- 26 червня Євгеній Пригожин заявив, що заколот у росії він почав через те, що тамтешня влада хотіла з 1 липня ліквідувати ПВК і перевести бійців у підпорядкування Міноборони рф.
- За даними CNN, представники розвідки США вважають, що Пригожин давно планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву, якою була його кінцева мета — невідомо.