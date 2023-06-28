«Радіо Свобода» показала супутникові знімки можливого польового табору «вагнерівців» у Білорусі

Білоруська служба «Радіо Свобода» опублікувала супутникові знімки можливого польового табору «вагнерівців» у селі Цель (приблизно 90 км від Мінська).

На знімках — військова частина в Целі 17 та 27 червня. Там зʼявилися майданчики: це можуть бути намети однакового розміру або великогабаритна техніка «вагнерівців», припускають журналісти.

Інформація, що в Білорусі можуть дислокуватися найманці «ПВК Вагнера», зʼявилась після заколоту Пригожина у росії. Принаймні частина з них може «за власним бажанням» оселитися там, розповідав путін.