«Радіо Свобода» показала супутникові знімки можливого польового табору «вагнерівців» у Білорусі

Білоруська служба «Радіо Свобода» опублікувала супутникові знімки можливого польового табору «вагнерівців» у селі Цель (приблизно 90 км від Мінська).
На знімках — військова частина в Целі 17 та 27 червня. Там зʼявилися майданчики: це можуть бути намети однакового розміру або великогабаритна техніка «вагнерівців», припускають журналісти.
Інформація, що в Білорусі можуть дислокуватися найманці «ПВК Вагнера», зʼявилась після заколоту Пригожина у росії. Принаймні частина з них може «за власним бажанням» оселитися там, розповідав путін.
- Увечері 23 червня засновник російської «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому таборі найманців, «загинула величезна кількість бійців». Команду про знищення «ПВК Вагнера» нібито дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу. Пригожин заявив про початок «маршу справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з Пригожиним «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони та вертаються в польові табори. Після цього стало відомо, що Пригожин поїде в Білорусь (в Україні запевнили, що загрози наступу «вагнерівців» з півночі немає).
- 26 червня Євгеній Пригожин заявив, що заколот у росії він почав через те, що тамтешня влада хотіла з 1 липня ліквідувати ПВК і перевести бійців у підпорядкування Міноборони рф.
- За даними CNN, представники розвідки США вважають, що Пригожин давно планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву, якою була його кінцева мета — невідомо.