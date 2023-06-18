Держсекретар США Блінкен прилетів до Пекіну з першим від 2018 року візитом

У неділю 18 червня розпочався перший візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до Китаю. Візит мав відбутися в лютому, але тоді його відклали через китайську шпигунську кулю, яка залетіла на територію США.
Блінкен — найбільш високопоставлений американський чиновник, який приїхав до Китаю з візитом після вступу на посаду президента Джо Байдена. Востаннє державний секретар США відвідував цю країну ще у 2018 році, тоді цю посаду обіймав Майк Помпео.
У програмі візиту є зустрічі з китайськими чиновниками, зокрема з Блінкеном зустрінуться міністр закордонних справ Цінь Ґан і головний дипломат Китаю Ван І. Чи буде зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном, поки що невідомо.
Основна задача Блінкена — розморозити дипломатичні контакти після лютневого інциденту.
Очікується, що після візиту Блінкена до Китаю можуть поїхати міністр фінансів Джанет Єллен і міністр торгівлі Джина Раймондо. Поїздка державного секретаря також може закласти основу для майбутньої зустрічі Байдена і Сі в найближчі місяці.
Виступаючи на пресконференції, Блінкен сказав, що його поїздка має три основні цілі: створення механізму врегулювання криз, просування інтересів США та їхніх союзників, а також вивчення сфер потенційної співпраці.
- 3 лютого після інциденту з аеростатом Білий дім вирішив відкласти вже узгоджений візит глави Держдепартаменту США Ентоні Блінкена до Китаю. Це мав бути перший за пʼять років візит американського держсекретаря в Пекін.
- Напруженість у відносинах між Китаєм і США посилилася після того, як 3 серпня 2022 року на Тайвань з офіційним одноденним візитом прибула спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. Китай на знак протесту запровадив санкції проти Пелосі та розпочав чотириденні військові навчання, оточивши Тайвань. Після цих навчань він оголосив нові та заявив, що вони відтепер будуть «регулярними». Тайвань заявив, що останні навчання були схожі на «репетицію захоплення острова».
- Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що не погоджується з моделлю «одна країна, дві системи», яку запропонував Китай, а президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.
- Директор ЦРУ Білл Бернс у травні таємно відвідав Китай для переговорів з офіційними особами, оскільки Вашингтон наполягає на взаємодії з Пекіном на високому рівні для стабілізації відносин.