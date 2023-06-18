Держсекретар США Блінкен прилетів до Пекіну з першим від 2018 року візитом

У неділю 18 червня розпочався перший візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до Китаю. Візит мав відбутися в лютому, але тоді його відклали через китайську шпигунську кулю, яка залетіла на територію США.

Блінкен — найбільш високопоставлений американський чиновник, який приїхав до Китаю з візитом після вступу на посаду президента Джо Байдена. Востаннє державний секретар США відвідував цю країну ще у 2018 році, тоді цю посаду обіймав Майк Помпео.

У програмі візиту є зустрічі з китайськими чиновниками, зокрема з Блінкеном зустрінуться міністр закордонних справ Цінь Ґан і головний дипломат Китаю Ван І. Чи буде зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном, поки що невідомо.

Основна задача Блінкена — розморозити дипломатичні контакти після лютневого інциденту.

Очікується, що після візиту Блінкена до Китаю можуть поїхати міністр фінансів Джанет Єллен і міністр торгівлі Джина Раймондо. Поїздка державного секретаря також може закласти основу для майбутньої зустрічі Байдена і Сі в найближчі місяці.

Виступаючи на пресконференції, Блінкен сказав, що його поїздка має три основні цілі: створення механізму врегулювання криз, просування інтересів США та їхніх союзників, а також вивчення сфер потенційної співпраці.