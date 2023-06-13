Медіа: ЦРУ застерігало Україну від диверсій на «Північних потоках»

Центральне розвідувальне управління США за три місяці до диверсії на «Північному потоці» застерігало Україну від підриву газопроводу.
Про це йдеться в розслідуванні нідерландських медіа NOS, Nieuwsuur та німецьких Die Zeit і ARD.
За даними журналістів, Служба воєнної розвідки та безпеки Нідерландів (MVID) знала про намір підірвати газопровід на стадії планування.
У березні, коли обговорювалася можлива участь України в діверсії на «Північних потоках», міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен підкреслила, що підтримка, яку Нідерланди та Європа надають Україні, не залежить від її причетності до підриву газопроводу.
У плані, про який дізналися MVID, нібито йшлося про те, що операцією керуватиме головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У діверсії мали задіяти невелику команду водолазів, яка б діяла з вітрильника. Президент Зеленський міг не знати про цей план.
Служба воєнної розвідки та безпеки Нідерландів повідомила про це американців у середині червня минулого року, сподіваючись зірвати диверсію. Представники США вийшли на контакт з Україною. Пізніше MVID також повідомило німецьких колег.
Однак джерела в розвідці повідомляють, що повної впевненості досі немає — розглядають різні варіанти. Вони також вважають, що остаточний висновок найближчим часом не оголосять.
- У вересні 2022 року на «Північних потоках» почали фіксувати зниження тиску. На трубопроводах було чотири витоки газу. Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах сталася диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи. Шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії.
- У березні 2023 року американське видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки писало, що вибухи на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік — 2» могла влаштувати проукраїнська група «опонентів путіна». До неї нібито входили росіяни й українці. Британська газета The Times писала, що західні розвідники вже давно знають імʼя українця, який нібито профінансував диверсію на «Північних потоках», однак його особу вирішили не розкривати, щоб захистити Україну.
- Швеція має основну версію після слідства — до вибухів на «Північних потоках» причетна державна структура, проте не можна виключати, що за вибухами стоїть «незалежна група діячів».
- Тим часом у Міністерстві оборони Данії заявили, що данський катер сфотографував російське спецсудно СС-750 біля місця вибуху трубопроводу «Північний потік». А в червні 2022 року російські кораблі щонайменше двічі заходили до району вибуху газопроводу «Північний потік», ще один візит до цього району був менш ніж за тиждень до вибухів, пишуть у розслідуванні чотирьох радіомовних компаній — данської DR, норвезької NRK, шведської SVT та фінської Yle.
- Газета The Washington Post 6 червня повідомляла, що за три місяці до диверсії на газопроводі «Північний потік» начебто дізналися від свого європейського союзника про таємні плани українських військових.