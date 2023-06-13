Медіа: ЦРУ застерігало Україну від диверсій на «Північних потоках»

Центральне розвідувальне управління США за три місяці до диверсії на «Північному потоці» застерігало Україну від підриву газопроводу.

Про це йдеться в розслідуванні нідерландських медіа NOS, Nieuwsuur та німецьких Die Zeit і ARD.

За даними журналістів, Служба воєнної розвідки та безпеки Нідерландів (MVID) знала про намір підірвати газопровід на стадії планування.

У березні, коли обговорювалася можлива участь України в діверсії на «Північних потоках», міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен підкреслила, що підтримка, яку Нідерланди та Європа надають Україні, не залежить від її причетності до підриву газопроводу.

У плані, про який дізналися MVID, нібито йшлося про те, що операцією керуватиме головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У діверсії мали задіяти невелику команду водолазів, яка б діяла з вітрильника. Президент Зеленський міг не знати про цей план.

Служба воєнної розвідки та безпеки Нідерландів повідомила про це американців у середині червня минулого року, сподіваючись зірвати диверсію. Представники США вийшли на контакт з Україною. Пізніше MVID також повідомило німецьких колег.

Однак джерела в розвідці повідомляють, що повної впевненості досі немає — розглядають різні варіанти. Вони також вважають, що остаточний висновок найближчим часом не оголосять.