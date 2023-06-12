WSJ: Іран використовує китайські комплектуючі для швидкого виробництва дронів, які потім потрапляють до рф

До Ірану надходять китайські запчастини для безпілотників, що дозволяє швидко виробляти їх і передавати до росії.

Про це пише The Wall Street Journal.

Журналісти видання отримали дані, що для виробництва і передачі російським окупантам зброї Ірану достатньо трьох місяців.

Серед іншого було зафіксовано, що навесні західні експерти знайшли в іранському безпілотнику, збитому над Україною, китайську деталь, виготовлену в 2023 році. Це був перетворювач напруги.

Вперше дослідники з британської групи Conflict Armament Research, яка стежить за глобальними ланцюжками постачання зброї, знайшли в іранських дронах деталь, виготовлену у 2023 році.