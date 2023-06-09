Розвідка США: Іран допомагає росії будувати завод із виробництва безпілотників. Підготовку вже видно на супутникових знімках

Іран дає росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан — в особливій економічній зоні «Алабуга».

Про це свідчить висновок американської розвідки, який опублікував Білий дім разом із супутниковим знімком, зробленим у квітні 2023 року, передає Associated Press.

За словами речника Ради національної безпеки Джона Кірбі, Вашингтон припускає, що завод може почати роботу на початку 2024 року. А супутниковий знімок показує промислову територію, де, імовірно, побудують його.

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Білий дім ще у грудні 2022 року заявляв, що Москва й Тегеран планують створити конвеєр для виробництва безпілотників у росії. Зараз це вийшло за межі планів.

Також Джон Кірбі сказав, що Іран продовжує постачати російським окупантам ударні безпілотники. Їх доставляють через Каспійське море з Амірабада в Ірані до російської Махачкали.