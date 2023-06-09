Розвідка США: Іран допомагає росії будувати завод із виробництва безпілотників. Підготовку вже видно на супутникових знімках

Іран дає росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан — в особливій економічній зоні «Алабуга».
Про це свідчить висновок американської розвідки, який опублікував Білий дім разом із супутниковим знімком, зробленим у квітні 2023 року, передає Associated Press.
За словами речника Ради національної безпеки Джона Кірбі, Вашингтон припускає, що завод може почати роботу на початку 2024 року. А супутниковий знімок показує промислову територію, де, імовірно, побудують його.
Білий дім ще у грудні 2022 року заявляв, що Москва й Тегеран планують створити конвеєр для виробництва безпілотників у росії. Зараз це вийшло за межі планів.
Також Джон Кірбі сказав, що Іран продовжує постачати російським окупантам ударні безпілотники. Їх доставляють через Каспійське море з Амірабада в Ірані до російської Махачкали.
- Від вересня, коли російські окупанти почали застосовувати іранські дрони-камікадзе, українська Протиповітряна оборона вже знищила майже 500 іранських безпілотників.
- Росія та Іран нарощують співробітництво для будівництва на території рф заводу з виробництва іранських безпілотників Shahed. На ньому планують виготовити щонайменше 6 тисяч безпілотників для війни в Україні.
- Директор ЦРУ Вільям Бернс каже, що росіяни допомагають Ірану розвивати ракетну програму. В обмін на це іранці передають росії зброю, яку вона використовує на війні проти України. Бернс називає альянс між росією та Іраном «тривожним».