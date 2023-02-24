Білий дім: У листопаді Іран відправив до росії артилерійські та танкові снаряди для використання в Україні

У листопаді Іран відправив до росії артилерійські та танкові снаряди для використання в Україні. Натомість росія пропонує співпрацю щодо ракет, електроніки та протиповітряної оборони.

Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі, пише Politico.

За його словами, Іран також прагне придбати ударні вертольоти, радари та навчально-бойові літаки. Загалом Іран сподівається отримати від росії військової техніки на «мільярди доларів».

На запитання про типи винищувачів і терміни їх постачання Кірбі відмовився вдаватися до подробиць.