ЦРУ: Росія допомагає Ірану з ракетною програмою в обмін на поставки зброї

Директор ЦРУ Вільям Бернс розповів, що росіяни допомагають Ірану розвивати ракетну програму. В обмін на це іранці передають росії зброю, яку вона використовує на війні проти України.
Про це пише CNN.
За його словами, альянс між росією та Іраном швидко розвивається і вже стає «тривожним».
Бернс сказав, що ЦРУ також бачить ознаки того, що росія пропонує допомогти іранцям у їхній ракетній програмі, і принаймні враховує можливість надання винищувачів Ірану в обмін на військову допомогу.
Також він описав свої перемовини з очільником Служби зовнішньої розвідки рф Сергієм Наришкіним. За його словами, дискусія була «досить гнітючою».
- Від вересня, коли російські окупанти почали застосовувати іранські дрони-камікадзе, українська Протиповітряна оборона вже знищила майже 500 іранських безпілотників.
- Росія та Іран нарощують співробітництво для будівництва на території рф заводу з виробництва іранських безпілотників Shahed. На ньому планують виготовити щонайменше 6 тисяч безпілотників для війни в Україні.