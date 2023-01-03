З вересня українські військові збили приблизно 500 іранських дронів

Починаючи з вересня, коли російські окупанти почали застосовувати іранські дрони-камікадзе, українська Протиповітряна оборона вже знищила майже 500 таких безпілотників.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Кількість збитих дронів вже наближається до цифри 500 з 11 вересня. Це пів тисячі тільки збитих дронів. Трохи менше крилатих ракет. Я рахую атаки по критичній інфраструктурі України з 11 вересня», — зазначив Ігнат.

На запитання, скільки іранських дронів залишилося у росії, Ігнат відповів, що раніше українські спецслужби говорили, що в останній партії, яку отримала росія, було 250 дронів. Тож якщо вирахувати збиті протягом останніх атак, у росії залишилася приблизно половина цієї партії.

За словами Ігната, рф може підвезти наступну партію дронів з Ірану, тому Україна готується до нових масованих атак.