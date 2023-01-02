Вночі над Києвом сили ППО збили 22 повітряні цілі. У місті діють аварійні відключення світла

У ніч проти 2 січня над Києвом сили протиповітряної оборони збили 22 повітряні цілі.
Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
За словами мера Віталія Кличка, у Деснянському районі Києва стався вибух, госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що уламки збитого дрона впали на дорогу. У будинку поруч пошкоджені вікна.
«У результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені обʼєкти енергетичної інфраструктури. В місті — аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені обʼєкти теплопостачання», — повідомив міський голова Києва і додав, що водопостачання в столиці працює в штатному режимі.
- У новорічну ніч сили протиповітряної оборони знищили 45 дронів-камікадзе Shahed-131/136, а 31 грудня війська росії завдали ракетного удару по Київській, Хмельницькій, Житомирській та Запорізькій областях. Вони били винятково по цивільних об’єктах. З понад 20 ракет Силам ППО вдалося збити 12. Понад 20 людей дістали поранення, одна людина загинула.