Вночі над Києвом сили ППО збили 22 повітряні цілі. У місті діють аварійні відключення світла

У ніч проти 2 січня над Києвом сили протиповітряної оборони збили 22 повітряні цілі.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

За словами мера Віталія Кличка, у Деснянському районі Києва стався вибух, госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що уламки збитого дрона впали на дорогу. У будинку поруч пошкоджені вікна.

«У результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені обʼєкти енергетичної інфраструктури. В місті — аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені обʼєкти теплопостачання», — повідомив міський голова Києва і додав, що водопостачання в столиці працює в штатному режимі.