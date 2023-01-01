Сили ППО вночі збили 45 дронів-камікадзе

Сили протиповітряної оборони в новорічну ніч збили 45 дронів-камікадзе Shahed-131/136.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 13 дронів знищили 31 грудня 2022 року, а ще 32 вже в новому році.
Ці 32 дрони атакували Київ. Всі вони були збиті. Їхні уламки впали на дитячий майданчик у Дніпровському районі та на автівку в Шевченківському районі. Постраждалих немає.
- 31 грудня війська росії завдали ракетного удару по Київській, Хмельницькій, Житомирській та Запорізькій областях. Вони били винятково по цивільних об’єктах. З понад 20 ракет Силам ППО вдалося збити 12. Понад 20 людей дістали поранення, одна людина загинула.