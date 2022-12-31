Росія знову атакує Україну ракетами, є влучання і робота ППО

Росія вдень 31 грудня атакувала Україну ракетами.

У Києві вибухи пролунали в Печерському та Голосіївському районах, пошкоджений готель. У Соломʼянському районі уламки ракети впали на приватний будинок, одна людина загинула і кілька постраждали.

Також є влучання в Хмельницькій, Миколаївській та Запорізькій областях (пошкоджені житлові будинки). У Вінницькій та Київській областях працювала ППО.

На тлі атаки в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла. Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо будуть влучання російських ракет.