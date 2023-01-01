У новорічну ніч сили ППО збили над Києвом 32 ворожі цілі

У новорічну ніч Сили протиповітряної оборони збили над Києвом 32 ворожі повітряні цілі.

Київська міська військова адміністрація повідомляла, що війська росії атакували Київ і область ракетами та дронами. «Прильотів» зафіксовано не було, а через падіння уламків постраждав лише автомобіль у Шевченківському районі.