У Києві від ракетного удару загинула одна людина, серед постраждалих — журналіст із Японії

В результаті ракетного удару по Києву загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«За інформацією на даний момент, у Києві загинув літній чоловік, семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Соломʼянському районі. Одна людина — у вкрай важкому стані», — повідомив мер.

Пізніше він додав, що кількість постраждалих зросла до 11, серед них — журналіст із Японії. Його госпіталізували.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що від ракетного удару постраждав приватний будинок у Соломʼянському районі та готель у Печерському районі.

Також Тимошенко повідомив, що уламки ракет впали на стадіоні «Темп» у Святошинському районі Києва.