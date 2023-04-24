WSJ: Іран за останні півроку передав росії 300 тисяч артилерійських снарядів

Іран через Каспійське море за останні півроку передав росії понад 300 тисяч артилерійських снарядів та мільйон патронів.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal із посиланням на офіційні дані та документи, з якими вона ознайомилась.

Це стає все більшим викликом для США та їхніх союзників, оскільки вони намагаються зірвати співпрацю між Москвою та Тегераном. Для постачання Іран використовує борт російського вантажного корабля «Расул Гамзатов» (Rasul Gamzatov). Останнє зафіксоване перевезення зброї було в березні.

27 березня The Wall Street Journal писала, що росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на дрони.