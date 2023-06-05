Телеканал Sky News опублікував контракт росії та Ірану на постачання зброї для війни в Україні

Журналісти телеканалу Sky News опублікували контракт між росією та Іраном на постачання зброї. Цей документ може бути першим документальним підтвердженням того, що Тегеран продає Кремлю зброю для війни в Україні.

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Документ на 16 сторінках, датований 14 вересня 2022 року і містить різні найменування боєприпасів вартістю $1 013 100. За словами джерел телеканалу, він є «100% достовірним».

Джерело також надало журналістам пʼять сторінок угоди, у якій йдеться про стволи для танка Т-72, стволи для самохідних артилерійських установок і боєприпаси. Сума цієї угоди близько $740 тисяч.

Контракт написаний англійською мовою. За словами джерела в оборонній сфері, це звичайна практика для контрактів, які Іран укладає з іншими країнами. У паперах також є низка помилок.

Sky News не зміг самостійно перевірити справжність документів. Журналісти показали їх премʼєр-міністру України Денису Шмигалю під час його візиту до Великої Британії в травні та британському міністру закордонних справ Джеймсу Клеверлі.

Київ і Лондон заявили, що планують розслідувати достовірність матеріалів, і якщо їх визнають справжніми — вживуть заходів.