Телеканал Sky News опублікував контракт росії та Ірану на постачання зброї для війни в Україні

Журналісти телеканалу Sky News опублікували контракт між росією та Іраном на постачання зброї. Цей документ може бути першим документальним підтвердженням того, що Тегеран продає Кремлю зброю для війни в Україні.
Документ на 16 сторінках, датований 14 вересня 2022 року і містить різні найменування боєприпасів вартістю $1 013 100. За словами джерел телеканалу, він є «100% достовірним».
Джерело також надало журналістам пʼять сторінок угоди, у якій йдеться про стволи для танка Т-72, стволи для самохідних артилерійських установок і боєприпаси. Сума цієї угоди близько $740 тисяч.
Контракт написаний англійською мовою. За словами джерела в оборонній сфері, це звичайна практика для контрактів, які Іран укладає з іншими країнами. У паперах також є низка помилок.
Sky News не зміг самостійно перевірити справжність документів. Журналісти показали їх премʼєр-міністру України Денису Шмигалю під час його візиту до Великої Британії в травні та британському міністру закордонних справ Джеймсу Клеверлі.
Київ і Лондон заявили, що планують розслідувати достовірність матеріалів, і якщо їх визнають справжніми — вживуть заходів.
- 8 березня Sky News уже повідомляв, що Іран таємно передав росії морем мільйони набоїв і сотні тисяч снарядів. Зі свого боку росія відправляє Ірану трофейну західну зброю з України, а в Тегерані її намагаються перепроєктувати.
- МЗС України вже звинувачувало Іран у співучасті в злочині агресії рф проти України через поставки зброї росії та ініціювало розрив дипломатичних відносин з Іраном. 20 квітня стало відомо, що росіяни отримали нову партію іранських дронів — про це свідчить маркування на збитих Shahed.
- 27 березня газета The Wall Street Journal писала, що росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на дрони, а у квітні — що Іран за останні шість місяців передав росії 300 тисяч артилерійських снарядів.
- Офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 16 травня заявив, що Іран із серпня 2022 року поставив росії майже 400 безпілотників.