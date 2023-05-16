Білий дім: Іран із серпня 2022 року поставив росії майже 400 безпілотників

Іран із серпня 2022 року поставив росії майже 400 безпілотників. Про це повідомляє Associated Press.
«Іран також продовжує постачати росії атакуючі дрони. Із серпня Іран надав рф понад 400 безпілотників, переважно типу Shahed. Росія витратила більшу частину цих дронів для атак на критичну інфраструктуру України», — заявив офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
За його словами, росіяни зараз розглядають можливість придбання ще більш розвинених безпілотників, «здатних завдавати більше втрат». Офіційні особи США кажуть, що Іран також надав росії артилерійські та танкові снаряди.
Водночас, за даними Білого дому, Іран прагне закупити в росії додаткову військову техніку, зокрема ударні гелікоптери, радари та навчально-бойові літаки ЯК-130.
Кірбі додав, що Іран — головний військовий покровитель росії з початку вторгнення в Україну.
- 8 березня британський телеканал Sky News повідомляв, що Іран таємно передав росії морем мільйони набоїв і сотні тисяч снарядів. Зі свого боку росія відправляє Ірану трофейну західну зброю з України, а в Тегерані її намагаються перепроєктувати.
- МЗС України вже звинувачувало Іран у співучасті в злочині агресії рф проти України через поставки зброї росії та ініціювало розрив дипломатичних відносин з Іраном. 20 квітня стало відомо, що росіяни отримали нову партію іранських дронів — про це свідчить маркування на збитих Shahed.
- 27 березня газета The Wall Street Journal писала, що росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на дрони, а у квітні — що Іран за останні шість місяців передав росії 300 тисяч артилерійських снарядів.