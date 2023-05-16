Білий дім: Іран із серпня 2022 року поставив росії майже 400 безпілотників

Іран із серпня 2022 року поставив росії майже 400 безпілотників. Про це повідомляє Associated Press.

«Іран також продовжує постачати росії атакуючі дрони. Із серпня Іран надав рф понад 400 безпілотників, переважно типу Shahed. Росія витратила більшу частину цих дронів для атак на критичну інфраструктуру України», — заявив офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, росіяни зараз розглядають можливість придбання ще більш розвинених безпілотників, «здатних завдавати більше втрат». Офіційні особи США кажуть, що Іран також надав росії артилерійські та танкові снаряди.

Водночас, за даними Білого дому, Іран прагне закупити в росії додаткову військову техніку, зокрема ударні гелікоптери, радари та навчально-бойові літаки ЯК-130.

Кірбі додав, що Іран — головний військовий покровитель росії з початку вторгнення в Україну.