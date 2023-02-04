WSJ: Китайські оборонні компанії допомагають росії з військовими технологіями

Попри міжнародні санкції та експортний контроль, Китай допомагає російським військовим технологіями для ведення війни в Україні.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Вашингтонська некомерційна організація C4ADS, що спеціалізується на виявленні загроз національній безпеці вивчила митні документи, які показують, що китайські компанії оборонного сектора постачають росіянам навігаційне обладнання, технології глушіння та деталі для винищувачів.

Загалом фахівці проаналізували понад 84 тисячі поставок, зареєстрованих російською митницею в період після того, як західні країни запровадили обмеження на постачання до росії товарів, які США вважають критично важливими для російської армії.

У коментарі виданню речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю назвав твердження про те, що Китай надає допомогу росії, не має під собою жодних фактичних підстав, а є «суто спекулятивним і навмисно роздутим».