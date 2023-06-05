Міністр оборони Резніков: Україна не використовуватиме винищувачі F-16 у літньому контрнаступі

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна відмовиться від використання винищувачів F-16 під час контрнаступу цього літа, але задіє всю наземну техніку.
Про це він сказав в інтервʼю NHK в Сінгапурі.
Відповідаючи на запитання про винищувачі F-16, які давно хотіла отримати Україна, Резніков зазначив, що вони «не змінять правила гри цього літа». За його словами, на підготовку українських пілотів потрібен час, тож Україні доведеться домовитися із союзниками про роботу інженерів і техніків, які обслуговуватимуть і ремонтуватимуть ці літаки.
Він додав, що Україна буде готова розмістити F-16 восени або взимку.
Резніков відмовився говорити про так звані формувальні операції для підготовки до контрнаступу, зокрема, про атаки на склади озброєння та інші матеріально-технічні бази росіян. Він зазначив, що це мають обговорювати генерали.
- Данія та Нідерланди очолили європейську групу з навчання українських пілотів на F-16. Вони стануть першими країнами, які почнуть готувати українських льотчиків до польотів на винищувачах F-16, інші країни приєднаються згодом.
- 16 травня Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема й на F-16. До коаліції увійшли США, Нідерланди, Бельгія, Данія і Португалія. Навчати пілотів почнуть найближчими місяцями.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 4 червня заявив, що Україна сформувала перший список пілотів, які поїдуть тренуватися на F-16. Їх відправлятимуть хвилями.
- 20 травня Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли та скільки винищувачів Україна отримає. США дали згоду союзникам на передачу Україні F-16.
- 21 травня президент США Джо Байден підтвердив, що Штати почнуть навчати українських пілотів найближчим часом. У звіті американців ідеться, що два українські аси на симуляторах F-16 перевершили очікування США. Там вважають, що зможуть навчити українських пілотів літати на F-16 за чотири місяці, а не за 18, як планувалося раніше.
- 23 травня в Пентагоні заявили, що передача Україні винищувачів F-16 розпочнеться щонайменше через кілька місяців. І це за оптимістичним сценарієм. Проте це доволі короткий термін, оскільки зазвичай потрібно понад два роки, щоб навчити нового американського пілота роботі з таким літаком.
- Україні F-16 передаватимуть підрозділами, а не поштучно. На початковому етапі можуть передати кілька десятків цих літаків. Раніше радник українського міністра оборони Юрій Сак казав, що Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16, щоби сформувати три або чотири ескадрильї.