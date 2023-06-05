Міністр оборони Резніков: Україна не використовуватиме винищувачі F-16 у літньому контрнаступі

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна відмовиться від використання винищувачів F-16 під час контрнаступу цього літа, але задіє всю наземну техніку.

Про це він сказав в інтервʼю NHK в Сінгапурі.

Відповідаючи на запитання про винищувачі F-16, які давно хотіла отримати Україна, Резніков зазначив, що вони «не змінять правила гри цього літа». За його словами, на підготовку українських пілотів потрібен час, тож Україні доведеться домовитися із союзниками про роботу інженерів і техніків, які обслуговуватимуть і ремонтуватимуть ці літаки.

Він додав, що Україна буде готова розмістити F-16 восени або взимку.

Резніков відмовився говорити про так звані формувальні операції для підготовки до контрнаступу, зокрема, про атаки на склади озброєння та інші матеріально-технічні бази росіян. Він зазначив, що це мають обговорювати генерали.