Спецпредставник Китаю: Україна та росія «не зачинили двері» для переговорів, хоч вони можуть бути «важкими»

Спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей, який відвідав Україну, росію та країни Європи для врегулювання російсько-української війни, заявив, що хоч для переговорів є «багато труднощів», але жодна сторона «не зачинила двері» для них.

Про це пише CNN.

За його словами, росія ніколи не була проти «мирних переговорів», а Україна «прагне миру», тому він відчуває можливість перемовин у майбутньому.

Водночас Лі Хуей зазначив, що війна росії з Україною зайшла в глухий кут, а на полі бою — «невизначеність» з ризиком ескалації. Під час перебування в Києві він застав дві російські повітряні атаки.

«Якщо війна триватиме, буде тільки більше катастроф і страждань. Доки є проблиск надії на мир, ми повинні активно працювати над цим замість того, щоб дозволяти конфлікту продовжуватися та поширюватися», — додав він.