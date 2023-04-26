Лідер Китаю Сі Цзіньпін уперше від початку російського вторгнення поговорив із Зеленським

Голова КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбулась за ініціативою Києва, повідомила речниця МЗС Китаю.
«Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї дадуть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин», — зазначив Зеленський.
Китай відправить в Україну та суміжні країни спеціального представника у справах Євразії для «поглибленого спілкування щодо політичного врегулювання кризи в Україні». Про це заявив голова Китаю Сі Цзіньпінь у телефонній розмові із Зеленським.
Посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Камишев помер 14 лютого 2022 року. Після цього нового посла не призначали.
- 13 березня The Wall Street Journal повідомив, що Сі Цзіньпін планує поговорити із президентом Зеленським уперше з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Джерела видання зазначали, що Сі Цзіньпін зателефонує президентові України після візиту китайського лідера до Москви, який відбувся 20—22 березня.
- Зеленський, говорячи про ймовірну розмову чи зустріч із Сі Цзіньпіном, 21 березня розповів, що «якісь сигнали в Київ надходили, але підтвердження не було». Уже 22 березня в Офісі президента України заявили, що Україна ініціює розмову Зеленського і Сі Цзіньпіна, але є певні труднощі через позицію КНР.
- В інтервʼю AP, яке вийшло 29 березня, Зеленський заявив, що чекає на Сі Цзіньпіна в Україні.
- Глава української держави вважає, що Сі Цзіньпін належить до тих світових лідерів, хто досі вагається в підтримці України у війні, яку розвʼязала росія. За словами Зеленського, державам, які вагаються, Україна однаково надсилає сигнали про готовність «зустрічатися, обговорювати, говорити та чекає від них відповіді».